Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Brennender Grill im Baum schnell gelöscht, Reichenau-Mittelzell, 20.05.2023

Reichenau (ots)

Am Samstagabend, 20.05.2023, entdeckten Passanten in der Standbadstrasse Reichenau-Mittelzell auf einem Baum einen Grill mit Rauchentwicklung und riefen die Feuerwehr um Hilfe.

Um 18:12 Uhr alarmierte die integrierte Leitstelle Konstanz die Freiwillige Feuerwehr Reichenau per Meldeempfänger zum Brandeinsatz. Bei der Erkundung durch die Feuerwehr wurden in einem hohlen Baum zwei noch glimmende Einweggrills vorgefunden. Die Feuerwehr stellte die beiden Grills in den See am Strandbad, um diese abzulöschen. Der Baum hatte noch nicht zu brennen begonnen. Zur Sicherheit spritzte die Feuerwehr den Baum mit Wasser aus der Kübelspritze ab.

Unter Leitung von Kommandant Sebastian Böhler waren 18 Feuerwehreinsatzkräfte mit Löschfahrzeug LF 10 im Einsatz und im Feuerwehrgerätehaus in Bereitschaft. Mit vor Ort waren Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz.

Einsatzende war um 18:56 Uhr.

Wegen näheren Informationen sowie Fragen zur Schadenshöhe und -ursache verweisen wir an die Pressestelle des PP Konstanz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell