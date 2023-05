Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Pressemitteilung: Havariertes Sportboot geborgen, Reichenau-Mittelzell, 12.05.2016

Reichenau (ots)

Am Montagabend, 15.05.2023, entdeckte der Hafenmeister des Sportboothafens Herrenbruck Insel Reichenau ein havariertes Sportboot, welches zu Zweidrittel gesunken war. Er rief die Feuerwehr um Hilfe.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde von der integrierten Leitstelle Konstanz um 21:12 Uhr per Meldeempfänger zum Technischen Hilfeleistungseinsatz alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr Reichenau schaute nur noch der Bug aus dem Wasser, der Rest war gesunken und wurde nur noch durch die Festmacherleinen gehalten. Da die Feuerwehr Reichenau nicht über ausreichende Mittel zur Bergung verfügte, wurden Lufthebekissen von der Feuerwehr Konstanz nachgefordert. Nach der weiteren Erkundung wurden gemeinsam Maßnahmen zur Bergung des Sportbootes entwickelt. Von der Ölwehr der Feuerwehr Konstanz wurde ein Feuerwehr-Mehrzweckboot mit weiteren Kräften nachgefordert. Außerdem wurde die DLRG-Wasserrettung mit Rettungstaucher und weiteren Kräften mit hinzu alarmiert. Die Bergung des gesunkenen Sportbootes gestaltete sich schwierig und sehr zeitaufwändig. Die Einsatzstelle wurde von der Feuerwehr Reichenau mit mehreren Lichtmasten ausgeleuchtet. Mit gemeinsamen Kräften der Feuerwehren Reichenau, Konstanz und DLRG konnten von den DLRG-Rettungstauchern zwei Lufthebenkissen unter dem Sportboot angebracht werden. Mit Unterstützung durch das Mehrzweckboot konnte das Sportboot zumindest soweit aus dem Wasser gehoben werden, daß es knapp oberhalb der Wasseroberfläche zum Schwimmen kam. Das eingedrungene Wasser konnte mittels einer großen Feuerwehrpumpe ausgepumpt werden, so daß das Sportboot wieder an die Wasseroberfläche gebracht und schwimmfähig wurde. Danach wurde das Sportboot ausgewassert, auf einen Trailer gehoben und an den Eigner übergeben. Gemeinsam waren 32 Kräfte der Feuerwehren Reichenau und Konstanz mit Ölwehr, sowie dem DLRG mit zwei Rettungstauchern unter der Gesamteinsatzleitung von Kommandant Sebastian Böhler im Einsatz. Die Feuerwehr Konstanz war mit GW Logistik, Mehrzweckboot und GW Transport, die DLRG mit Tauchgruppenfahrzeug und Bootsgruppenfahrzeug und die Feuerwehr Reichenau mit den Löschfahrzeugen LF 10 und LF 8/6 und Mannschaftstransportwagen im Einsatz.

Mit vor Ort waren Kräfte der Polizei der Wasserschutzpolizei Posten Konstanz des Polizeipräsidiums (PP) Einsatz in Göppingen.

Einsatzende war am 16.05.2023 um 02:10 Uhr.

Wegen näheren Informationen sowie Fragen zur Schadenshöhe und -ursache verweisen wir an die Pressestelle des PP Einsatz und des Landratsamtes Konstanz.

