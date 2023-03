Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Feuerwehreinsatz wegen überhitzter Mikrowelle, Reichenau-Oberzell, 22.03.2023

Reichenau (ots)

Am Mittwochabend, 22.03.2023, wurden Bewohner eines Zweifamilienhauses im Ortsteil Reichenau-Oberzell durch einen ausgelösten Haushaltsrauchmelder aufmerksam und stellten im Gebäude Brandgeruch wahr. Die Feuerwehr wurde um Hilfe gerufen.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde von der Integrierten Leitstelle Konstanz um 18:15 Uhr per Meldeempfänger und Sirene zum Brandeinsatz alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren noch zwei Personen im Gebäude, welche sich aber dann selbstständig ins Freie retteten. Im Gebäude war deutlicher Brandgeruch und leichte Rauchentwicklung wahrnehmbar. Ein Trupp ging unter Umluft unabhängigem Atemschutz zur Erkundung und Absuchen nach der Ursache ins Gebäude vor. Im ersten Obergeschoß wurde eine überhitzte Mikrowelle als Ursache für die Rauchentwicklung vorgefunden. Diese wurde von der Feuerwehr ins Freie gebracht. Im Anschluß wurde das Gebäude per Überdrucklüfter wieder rauchfrei gemacht und an den Eigentümer übergeben.

Mit den Löschfahrzeugen LF 8/6 und LF 10 und zwei Mannschaftstransportwagen waren 36 Feuerwehreinsatzkräfte unter der Leitung von Kommandant Sebastian Böhler im Einsatz. Mit vor Ort der Kreisbrandmeister Andreas Egger, Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz und der Rettungsdienst.

Einsatzende war um 19:10 Uhr

Wegen der Schadenshöhe und -Ursache verweisen wir an die Pressestelle der PP Konstanz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell