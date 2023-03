FW Reichenau: Zweiter Einsatz nach Schilfbrand wegen Glutnester, Reichenau-Niederzell, 07.03.2023

Reichenau (ots) - Am Reichenauer Yachthafen entdeckten Passanten am Samstagmorgen, 07.01.2023, ein Feuer im Schilfgürtel und riefen die Feuerwehr zur Hilfe. Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde um 09:46 Uhr von der Integrierten Leitstelle Konstanz per Meldeempfänger zum Brandeinsatz alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde ein kontrolliertes Gartenfeuer ...

mehr