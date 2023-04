POL-EL: Nordhorn - Grabschmuck gestohlen

Nordhorn (ots) - In der Nacht zum 9. April kam es in der Pestalozzistraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte eine bislang unbekannte Person einen dort geparkten weißen Renault. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. ...

