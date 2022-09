Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Traktor/ Fahrzeugdach wird aufgeschlitzt

Straelen (ots)

Am Samstag (17.09.2022) ereignete sich in Straelen auf der Dammerbrucher Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 20 jähriger Fahrzeugführer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine aus Nettetal befuhr die Dammerbrucher Straße in Richtung Straelen und stieß beim Abbiegen in den Kiewittsdyck mit dem Pkw eines 38 jähriger Fahrzeugführer zusammen. Das Fahrzeug wurde zwischen dem Traktor und dem Anbaugerät eingeklemmt und wurde hierbei aufgeschlitzt. Der Fahrzeugführer und zwei weitere Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen; der Fahrzeugführer wurde jedoch schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Mitfahrer in dem Pkw verletzten sich leicht und wurden durch den Rettungsdienst behandelt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

