POL-KLE: Containeraufbruch - Tabakwaren nach Einbruch entwendet

Kevelaer (ots) - Am Freitag, 16. September 2022, kam es gegen 16.30 Uhr in Kevelaer zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger PKW-Fahrer aus Belgien befuhr mit seinem PKW Volvo die Straße Walbecker Dyck in Richtung Kevelaer. Etwa 300 m vor der Kreuzung Walbecker Dyck / Velder Dyck beabsichtigte er, nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. ...

mehr