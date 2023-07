Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mit Glasflasche bedroht und Geld gefordert

Wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung ermittelt die Polizei gegen einen 21-jährigen Mann. Dieser soll am frühen Donnerstagmorgen gegen 0.30 Uhr in einer Unterführung an der Hohenzollernstraße einen 29-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht und von diesem die Herausgabe von Bargeld und Zigarettentabak gefordert haben. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte der Tatverdächtige noch im Stadtgebiet angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen, in deren Verlauf auch geprüft wird, ob der 21-Jährige möglicherweise noch für weitere Straftaten verantwortlich sein könnte, sind noch nicht abgeschlossen.

Sigmaringen

Gartenmöbel gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Hornsteiner Straße zwei Gartenstühle und einen Gartentisch. Der Tisch hat gusseiserne Beine sowie eine bunte Tischplatte aus Granit. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Diebesguts unter Tel. 07571/1040 entgegen.

Sigmaringen

Zeugensuche nach Spiegelstreifer

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr auf der L277 bei Laiz ereignet hat. Nach einem Spiegelstreifer in Höhe der Kastellstraße hielten beide Beteiligten zunächst an, ein Personalienaustausch fand jedoch nicht statt. Einer der Fahrzeuglenker setzte nach kurzer Zeit seine Fahrt fort, obwohl Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden war. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Fahrer eines dunkelorangefarbenen Pkw unter Tel. 07571/1040.

Pfullendorf

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Drei Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr in der Franz-Xaver-Heilig-Straße. Ein 24-jähriger Pkw-Lenker erkannte zu spät, dass zwei Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt halten mussten, und fuhr wuchtig auf. Dadurch schob er beide Fahrzeuge aufeinander. Neben dem 24-Jährigen zogen sich auch der 64-jährige Fahrer des mittleren Pkw sowie die 37-jährige Lenkerin im ersten Fahrzeug leichte Verletzungen durch die Kollision zu.

Sigmaringendorf

Eine Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 32 zwischen Sigmaringen und Sigmaringendorf ist am Mittwochnachmittag gegen 16:45 Uhr eine Person leicht verletzt worden. Außerdem entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Eine 18-jährige Pkw-Lenkerin, welche die Strecke von Sigmaringen kommend in Richtung Sigmaringendorf befuhr, erkannte zu spät, dass ein Wagen vor ihr die Geschwindigkeit verkehrsbedingt reduzierte. Sie fuhr diesem mit recht hoher Geschwindigkeit auf. Durch die Kollision wurde die 18-Jährige leicht verletzt, der 57-jährige Fahrer des vorderen Pkw blieb nach jetzigem Stand unverletzt. Beide Pkw waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Hohentengen

Jugendlicher Leichtsinn - Schwan im Straßenverkehr

Offenbar in jugendlichem Leichtsinn hat sich am Dienstagabend kurz nach 19.00 Uhr ein Schwan auf die L 283 zwischen Hohentengen und Mengen verirrt und dort für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Das Jungtier lief auf der Landstraße auf und ab, sodass Fahrzeuge abbremsen mussten. Den alarmierten Polizeibeamten gegenüber verhielt sich der Störenfried zunächst uneinsichtig und jugendlich-übermütig. Den im Umgang mit Pubertierenden routinierten Einsatzkräften gelang es aber schließlich im verkehrserzieherischen Gespräch und unter Zuhilfenahme von Warnwesten zum Wedeln, den Jungspund davon zu überzeugen, im Interesse der eigenen Gesundheit die Straße zu verlassen und in eine angrenzende Wiese auszuweichen. Einer zuvor angedrohten polizeilichen Gewahrsamnahme entging der Hitzkopf dadurch in letzter Sekunde.

Bad Saulgau

Heckenbrand verursacht Sachschaden

Offenbar beim Beseitigen von Unkraut mit einem Gasbrenner hat am Mittwochabend kurz nach 19.00 Uhr ein 65-Jähriger in der Langen Straße unbeabsichtigt die Hecke seines Grundstücks mit entzündet. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen außerdem auf eine Gartenhütte über, die durch den Brand komplett zerstört wurde. Die alarmierte Feuerwehr, die mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort war, löschte die Flammen schließlich. Der an der Hecke und der Hütte entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

