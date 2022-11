Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sanitäter beenden Alkoholfahrt

Jena (ots)

Die Besatzung eines Rettungswagens nahm am Montag kurz nach Mitternacht die Verfolgung eines Fahrzeuges auf, welches in Schlangenlinien die Stadtrodaer Straße in Jena befuhr. In Zusammenarbeit mit der Polizei konnte das Fahrzeug in weiterer Folge gestoppt und der Fahrer einer Atemalkoholkontrolle unterzogen werden. Die Überprüfung ergab einen Wert von 0,74 Promille. Darüber hinaus verlief auch ein Drogenvortest positiv. Weil der Mann italienischer Staatsbürger ist, wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1200,- Euro erhoben. Fahrzeugschlüssel und Führerschein musste der Mann noch in der Nacht an die Polizei übergeben.

