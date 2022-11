LPI-J: Rucksack während Saunagangs geklaut

Jena (ots) - Ohne Räder fand ein 24-Jähriger sein Fahrrad am Sonntag gegen 23:00 Uhr in Jena am Holzmarkt auf. Während der junge Mann in Ruhe einen Film im Kino gesehen hatte, entwendete ein Unbekannter die Räder im Wert von 300,- Euro. Anschließend entkam der Täter unerkannt vom Tatort. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

mehr