Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tiefstehende Sonne verursacht Unfall

Apolda (ots)

Am Samstag, den 19.11.2022 kam es in der Buttstädter Straße in Apolda zu einem Verkehrsunfall, als eine 38-jährige aus ihrer Grundstücksausfahrt fahren wollte. Aus Unachtsamkeit und wegen der tiefstehenden Sonne übersah die junge Frau einen in dem Moment vorüberfahrenden 31-jährigen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde beim Unfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 2.500 Euro.

