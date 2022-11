LPI-J: Diebstahl

Weimar (ots) - Am 20.11.2022 gegen 09:25 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw VW die Thomas-Müntzer-Straße in Richtung Henßstraße. Hier wollte er vor- wärts in eine Parklücke einfahren. Hierbei unterschätzte er den seit- lichen Abstand zu einem parkenden Pkw und es kam zur Kollision. Am Fahrzeug des Verursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro, der Schaden am Pkw des Geschädigten beläuft sich auf 2.000 ...

