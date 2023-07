Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer beim Rangieren übersehen

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw hat sich ein Radfahrer am Donnerstag gegen 7.45 Uhr in der Hauptstraße Verletzungen zugezogen. Eine 25 Jahre alte Mercedes-Fahrerin fuhr rückwärts aus einer Parklücke aus. Beim Rangieren fuhr sie nochmals vorwärts und übersah dabei den 34-Jährigen, der mit seinem Rennrad angefahren kam. Der Zweiradfahrer kollidierte mit der Wagen-Seite, kam zu Fall und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Insgesamt entstand bei dem Unfall rund 3.500 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr in der Ehlersstraße ereignet hat. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer war in Richtung Messe unterwegs und erkannte zu spät, dass der vorausfahrende Opel-Lenker verkehrsbedingt halten musste. Er fuhr auf und schob den Opel auf einen Hyundai auf. Während der Schaden am Hyundai und am Opel auf jeweils etwa 1.000 Euro geschätzt wird, beläuft sich dieser am BMW des Unfallverursachers auf rund 10.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Drogenfund nach Verkehrskontrolle

Die Polizei Friedrichshafen hat am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr einen 28-jährigen Autofahrer gestoppt, der mutmaßlich unter Drogen stehend im Stadtgebiet unterwegs war. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht einer eingeschränkten Verkehrstüchtigkeit aufgrund Drogenkonsums. Weil ein Vortest positiv auf Kokain reagierte, musste der 28-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Weiterfahren durfte er im Anschluss nicht. Nachdem die Polizisten bei einer freiwilligen Durchsuchung seiner Wohnung auch eine Kleinmenge Marihuana auffanden, kommt nun auch eine Anzeige wegen Drogenbesitzes auf den Mann zu.

Friedrichshafen

Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag zwischen 10.30 Uhr und 19.30 Uhr in der Eckenerstraße ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter hatte einen auf dem Seeparkplatz Ost abgestellten Pkw an der gesamten rechten Fahrzeugseite gestreift und danach einfach das Wiete gesucht, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro zu kümmern. Die Unfallspuren deuten darauf hin, dass der Unfallverursacher mit einem weißen Fahrzeug unterwegs gewesen war. Zeugen des Unfalls oder Personen, die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Auto gestreift und davongefahren - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr einen im Strandbadweg abgestellten BMW touchiert und dabei Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro angerichtet. Nachdem der Unfallverursacher danach einfach das Weite suchte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt nun die Polizei Überlingen wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Polizei nimmt Reiseverkehr unter die Lupe - Wohnmobile überladen

Vor dem anstehenden Reiseverkehr hat die Polizei am Mittwoch auf der Bundesstraße 31 zahlreiche Wohnmobile näher unter die Lupe genommen. Dabei fiel auf, dass fast alle Fahrzeuge die Ladekapazität erreicht hatten oder nur ganz knapp darunterlagen. Von den 14 kontrollierten Gefährten schaffte es eines jedoch unrühmlich an die Spitze. Anstatt der zulässigen Gesamtmasse von 3.500 kg brachte das Wohnmobil über vier Tonnen auf die Waage. Die Polizisten untersagten dem 49 Jahre alten Lenker aus Verkehrssicherheitsgründen die Weiterfahrt. Der aus dem Ausland kommende Mann musste mit seiner Familie nicht nur einen ungewollten Zwischenstopp am Bodensee einlegen, sondern auch eine Sicherheitsleistung bezahlen.

Markdorf

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der K 7744 schwere Verletzungen zugezogen. Der 27-Jährige war mit seiner Maschine von Fitzenweiler in Richtung Markdorf unterwegs und verlor in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad. Er stürzte auf die Fahrbahn, schlitterte mit seinem Motorrad über die Straße und kollidierte mit der Leitplanke. Er musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und stationär behandelt werden. Seine Yamaha, an der rund 4.000 Euro Sachschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

