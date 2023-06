Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: Doppelter Wechsel bei der Bundespolizei in Hannover

Bild-Infos

Download

Hannover (Bremen, Hamburg, Niedersachsen) (ots)

Am heutigen Tag, den 30. Juni 2023, wurden gleich zwei neue Führungspersönlichkeiten bei der Bundespolizei in Hannover in ihr neues Amt eingeführt. Der Ständige Vertreter des Präsidenten der Bundespolizeidirektion Hannover, sowie der neue Leiter der Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover.

Im Rahmen der feierlichen Amtseinführung nahmen zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, verschiedener Sicherheitsbehörden und Partner teil. Neuer Vertreter des Präsidenten Michael Schuol ist nun Leitender Polizeidirektor Andreas Meier. Der verheiratete 59-Jährige und Vater von zwei Söhnen wurde 1981 im mittleren Dienst des damaligen Bundesgrenzschutzes eingestellt und absolvierte in den Folgejahren den Aufstieg in den gehobenen und dann in den höheren Dienst. Nach verschiedensten Verwendungen,u.a. als stellvertretender Abteilungsführer in der Bundesbereitschaftspolizeiabteilung Uelzen, Sachgebietsleiter Kriminalitätsbekämpfung in Hannover, Referatsleiter in der Abteilung Kriminalitätsbekämpfung des Bundespolizeipräsidiums, Inspektionsleiter am Flughafen Hannover, war er zuletzt Stabsbereichsleiter Einsatz in der Bundespolizeidirektion (Zuständig für Bremen, Hamburg und Niedersachsen).

Weiterhin wurde der 35-jährige Polizeioberrat Marc Gellert in sein neues Amt als Inspektionsleiter eingeführt. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Seine Laufbahn begann für den gebürtigen Norddeutschen im Jahr 2010 bei der Bundespolizei im gehobenen Dienst am Flughafen Frankfurt am Main. Herr Gellert wurde in den folgenden Jahren auch im europäischen Ausland, u.a. an den griechischen Flughäfen in Athen und Heraklion auf Kreta als Grenzpolizeiliche Unterstützungskraft Ausland (GUA) eingesetzt, die durch die Bundespolizei in beratender und unterstützender Funktion entsandt werden. Nach der Aufstiegsausbildung in den höheren Dienst folgte die Tätigkeit als stellvertretender Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Hamburg und sodann als stellvertretender Leiter der Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg.

Präsident Schuol: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit zwei Kollegen, die unser Führungsteam komplettieren und aufgrund ihres unterschiedlichen Werdegangs neues Fachwissen und Ideen in die Behördenstruktur einbringen!"

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell