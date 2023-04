Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - E-Scooter Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Nienburg (ots)

(KEM) Am Donnerstag, den 20.04.2023, kontrollierten Nienburger Polizisten einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer an der Verdener Landstraße, da an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Die bestehende Versicherung konnte er im Zuge der Kontrolle nachweisen. Im weiteren Verlauf ergab sich jedoch der Verdacht, dass der Fahrer unter einer Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,71 Promille. Zusätzlich verlief ein Drogenvortest positiv. Dem Bruchhausen-Vilsener wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Die Polizei mahnt: E-Scooter sind keine Spielzeuge. Sie erreichen i.d.R. Geschwindigkeiten von 20 km/h. Bei der Nutzung im öffentlichen Verkehrsraum gelten die Regeln des StVO und die für KFZ üblichen Grenzwerte in Bezug auf Alkohol und Betäubungsmittel.

Der 20-jährige muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

