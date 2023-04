POL-NI: Vermisste 14jährige aus Bückeburg ist wieder zurück

Rinteln (ots) - (swe). Wie die Stadt Rinteln der Polizei meldete, wurden am 4. April zu einer bislang unbekannten Zeit mehrere Sandsteinplatten am Treppenaufgang zum "Turm" (Hinter der Mauer) beschädigt. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die Hinweise zu Verursachern geben können. Der Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Rinteln ...

