API-TH: Autobahnpolizei stellt Geisterfahrer mit Hilfe der ABM

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Zu Fuss von der Unfallstelle geflüchtet ist der Fahrer eines PKW Mercedes. Er fuhr am Freitag, 31.03.2023, gegen 21:40 Uhr, auf der BAB 38 in Richtung Göttingen. Zwischen den Anschlussstellen Leinefelde-Worbis und Heilbad Heiligenstadt krachte er aus bisher unbekannter Ursache in die Mittelleitplanke. Der Mercedes wurde erheblich beschädigt. Nach ersten Zeugenaussagen stieg der Fahrer aus ...

