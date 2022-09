LPI-G: Streit in Zwötzener Straße

Gera (ots) - Gera: Das zwei Männer offenbar in einem leerstehenden, im Umbau befindlichen Haus in Gera auf Diebestour waren, meldete gestern Abend (06.09.2022) ein aufmerksamer Zeuge der Geraer Polizei. Gegen 21:35 Uhr kamen die beiden Herren aus einem Wohnblock in der A.-S.-Makarenko-Straße in Gera nachdem sie dort mehrere Gerüstrohre gestohlen, in einen Pkw verluden und letztlich davonfuhren. Die alarmierten ...

