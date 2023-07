Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 07.07.2023

Kißlegg (Landkreis Ravensburg) (ots)

Polizei klärt mehrere Straftaten

Auf das Konto dreier Tatverdächtiger im Alter zwischen 16 und 18 Jahren gehen mehrere Straftaten, die die Polizei kürzlich aufgeklärt hat. Die Ermittler des Polizeipostens Vogt kamen dem Trio auf die Spur und fanden bei richterlich angeordneten Durchsuchungen an den Wohnsitzen der drei jungen Männer in Kißlegg und Wangen entsprechende Beweismittel. Diese hatten die drei Teenager, die einer Kißlegger Jugendgruppierung angehören, teilweise im Garten vergraben. Demnach steht das Trio unter anderem im Verdacht, Fahrzeuge gestohlen und in ein Wohnhaus eingebrochen zu haben und für Farbschmierereien verantwortlich zu sein. So sollen die jungen Männer in der Nacht von Freitag, 26.05., auf Samstag, 27.05., in Kißlegg einen Pkw mit dem bereits zuvor gestohlenen Originalschlüssel entwendet haben. Mit dem Wagen touchierten sie zunächst eine Hauswand und ein Fahrzeug und ließen den Wagen schließlich im Bereich Pfaffenweiler nach einem weiteren Unfall total beschädigt zurück. Wenige Tage später brach das Trio in ein Wohnhaus im Löhleweg ein und entwendete ein Mofa, ein Rennrad sowie Bargeld und hochwertige Uhren. Auf einer Baustelle sollen sie Anfang Juni ebenfalls in zwei Container eingebrochen und zudem versucht haben, die Tür zu einem Rohbau aufzubrechen. Die Kißlegger Grund- sowie die Gemeinschaftsschule sollen die drei Tatverdächtigen derzeitigen Ermittlungen zufolge Mitte Juni mit einem Lackstift beschmiert und dadurch nicht unerheblichen Schaden verursacht haben. Das Trio ist nachweislich auch für einen üblen Scherz mit einem Feuerlöscher, eine eingeschlagene Scheibe an der Grundschule sowie eine eingeschlagene Scheibe eines Fahrzeugs und weitere Straftaten verantwortlich.

Gegen die drei Tatverdächtigen ermitteln die Staatsanwaltschaft Ravensburg und der Polizeiposten Vogt unter anderem wegen Einbruchs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht, Diebstahls, Sachbeschädigung, Körperverletzung sowie Hausfriedensbruchs. Insgesamt konnten die Beamten den drei Tatverdächtigen bislang dreizehn Straftaten nachweisen. Ob auch weitere Straftaten im Raum Kißlegg dem Trio zugeschrieben werden können, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die noch andauern.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751/806-1350

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Hier unsere veröffentlichten Pressemitteilungen:

Vom 15.05.2023:

Kißlegg

Übler Scherz mit Löschschaum ruft Polizei auf den Plan

Ermittlungen wegen Körperverletzung hat die Polizei eingeleitet, nachdem sich Unbekannte am frühen Sonntagmorgen kurz nach 5 Uhr in der Rossinistraße einen üblen Scherz erlaubt haben. Die Täter sprühten durch ein offenstehendes Fenster mit einem Feuerlöscher in das Zimmer einer 15-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt schlief. Durch das versprühte Pulver bekam das Mädchen kurzzeitig keine Luft. Ob ein Sachschaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt der Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

Vom 02.06.2023:

Kißlegg

Einbrecher am Werk

In ein Wohnhaus im Löhleweg ist ein Dieb zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend eingestiegen. Der Täter hebelte hierfür eine Terrassentüre auf. Er stahl unter anderem einen dreistelligen Bargeldbetrag und einige hochwertige Uhren. Außerdem nahm er aus dem Kellerraum ein schwarz-orangenes Rennrad der Marke Stevens sowie ein zugelassenes Mofa des Herstellers Hercules mit. Die Polizei hat nun Ermittlungen eingeleitet. Personen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Vom 05.06.2023:

Kißlegg

Einbruch auf Baustelle

Zwei Container auf einer Baustelle in der Hans-Moser-Straße wurden im Verlauf des vergangenen Wochenendes aufgebrochen. Die Täter brachen mit roher Gewalt drei Türen auf und stahlen eine kleine Bargeldsumme sowie ein Baustellenradio. Zudem wird davon ausgegangen, dass die Täter auch einen auf der Baustelle stehenden Turmdrehkran bestiegen haben. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich bei den Einbrechern um Jugendliche gehandelt hat. Hinweise zum Einbruch nimmt der Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

