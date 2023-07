Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auto am Straßenrand angefahren - Fahrer flüchtig

Einfach davongefahren ist ein Fahrzeuglenker, der am Dienstag zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr in der Kuppelnaustraße einen am Straßenrand geparkten Vw Caddy touchiert hat. An diesem entstand bei dem Zusammenstoß ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher, der nach dem Unfall das Weite suchte, erbittet das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333.

Ravensburg

Sachschaden bei Verkehrsunfall

Beim Zusammenstoß zweier Pkw am Donnerstag um kurz nach 16 Uhr auf der Bundesstraße 33 zwischen Bavendorf und Hefigkofen entstand hoher Sachschaden. Eine 50 Jahre alte MG-Lenkerin fuhr von einem Grundstück auf die Vorfahrtsstraße in Richtung Hefigkofen ein und übersah dabei einen von links kommenden Opel. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Am Wagen der Unfallverursacherin entstand rund 40.000 Euro Sachschaden, am Opel des 27 Jahre alten Unfallgegners wird der Sachschaden auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen war die B 33 nur einseitig befahrbar, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Ravensburg

Alkoholisierter Radfahrer fährt in Außenbestuhlung

In die voll besetzte Außenbestuhlung einer Gaststätte in der Marktstraße ist ein alkoholisierter Radfahrer am Donnerstag gefahren. Gegen 18.15 Uhr befuhr der 48-jährige Zweiradlenker vom Obertor kommend die abschüssige Straße und fuhr dabei zwischen den draußen aufgebauten Tischreihen einer Gaststätte hindurch. Wegen fehlender Bremsen am Rad und deutlicher Alkoholisierung des Mannes verlor er die Kontrolle. Während eine Bedienung dem Radler noch aus dem Weg springen konnte, prallte er mit einem an einem Tisch sitzenden Gast zusammen. Dieser stürzte vom Stuhl und verletzte sich an Kopf und Arm. Auch der Radfahrer fiel und verletzte sich dabei leicht. Seine Schürfwunden wurden im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen, nachdem er laut einem Atemalkoholtest rund 1,8 Promille intus hatte. Eine Strafanzeige folgt.

Leutkirch

Unfall nach rücksichtslosem Überholmanöver - Zeuge gesucht

Nach einem rücksichtslosen Überholmanöver auf der Landesstraße zwischen Leutkirch und Isny, das einen Verkehrsunfall zur Folge hatte, sucht die Polizei den Lenker eines dunklen Kleinwagens als Zeugen. Ein 20 Jahre alter Citroen-Fahrer überholte am Donnerstag gegen 7:30 Uhr auf seinem Weg nach Isny kurz nach Tautenhofen-Ewigkeit trotz unübersichtlicher Strecke in einer Kurve einen vorausfahrenden 67-Jährigen in einem Ford Transit. Als plötzlich ein schwarzer Kleinwagen entgegenkam, musste der Citroen-Fahrer nach rechts ausweichen, um eine frontale Kollision zu vermeiden. Er prallte dabei seitlich mit dem Ford zusammen, der seinerseits nach rechts fuhr und dabei einen Leitpfosten touchierte. Ein hinter dem schwarzen Kleinwagen fahrender Lkw wich ebenfalls in den Grünstreifen aus, um eine Kollision mit dem Überholenden zu verhindern. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro an Citroen und Ford. Die Polizei bittet den Lenker des schwarzen Kleinwagens, der dem Überholenden entgegenkam, sowie andere Fahrer, die möglicherweise durch den Vorgang gefährdet wurden, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Leutkirch

Vorrang missachtet - Unfall

Wirtschaftlicher Totalschaden an zwei Autos und eine Verletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 18 Uhr auf der L318 bei Urlau ereignet hat. Ein 21 Jahre alter Daimler-Lenker, der aus Richtung Leutkirch kam, bog an der Abfahrt nach Hinznang links ab und prallte dabei mit dem Ford einer 20-Jährigen zusammen, die von Isny nach Leutkirch fuhr. Beide Pkw mussten nach der Kollision abgeschleppt werden, der Schaden dürfte sich auf etwa 6.000 Euro belaufen. Die Ford-Fahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht.

Aichstetten

Ausweichmanöver endet im Straßengraben - Beteiligter flüchtet

Mit seinem Moped in einem Straßengraben gelandet ist ein 17-Jähriger am Donnerstag kurz vor 21 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Aichstetten und Lautrach. Der Jugendliche verletzte sich dabei. Da ihm ein dunkler Kleinwagen auf seiner Fahrspur entgegenkam, sah sich der Moped-Lenker dazu gezwungen, von der Fahrbahn in den Grünstreifen auszuweichen, und steuerte dort unfreiwillig eine Böschung hinab, bevor er zum Stehen kam. Der entgegenkommende Pkw-Fahrer, bei dem davon auszugehen ist, dass er das Ausweichmanöver bemerkt hat, fuhr indes weiter und scherte sich nicht um den verunfallten Jugendlichen. Dieser wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Moped entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Personen, die Hinweise auf den Fahrer des schwarzen Kleinwagens geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 bei der Verkehrspolizei Kißlegg zu melden.

Bad Wurzach

Mountainbikerin angefahren

Von einem Pkw erfasst worden ist eine 54 Jahre alte Radfahrerin am Donnerstag gegen 7 Uhr auf der L 301 zwischen Hauerz und Seibranz. Ein 19-jähriger VW-Lenker nahm der Mountainbikerin an der Einmündung Rotegg die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß fiel die Radlerin und verletzte sich im Gesicht und an der Schulter. Sie wurde im Anschluss zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An VW und Fahrrad entstand durch den Zusammenstoß geringer Sachschaden.

Weingarten

Rote Ampel missachtet

Weil er eine rote Ampel übersehen hat, hat ein 32 Jahre alter Opel-Lenker am Donnerstag gegen 12.15 Uhr in der Niederbieger Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Er sowie zwei Kinder, die sich im VW der Unfallgegnerin befanden, wurden dabei leicht verletzt. Der Opel-Lenker wollte die Straße von der Ettishofer Straße in Richtung Argonnenstraße kreuzen, als er mit dem VW der 39-Jährigen zusammenstieß. Alle Verletzten wurden vor Ort medizinisch betreut. Bei dem Unfall entstand an den beiden Autos so hoher Schaden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Bad Waldsee

Unter ein Auto geraten ist eine Rollerfahrerin am Mittwochabend in der Straße "Ballenmoos". Eine 46 Jahre alte Audi-Lenkerin übersah beim Einfahren in die Straße von einem Parkplatz die 17-Jährige auf ihrem Zweirad. Beim Zusammenstoß wurde die Jugendliche unter dem Pkw eingeklemmt und erlitt mittelschwere Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An Pkw und Roller entstand jeweils ein Schaden von rund 2.500 Euro.

