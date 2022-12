POL-HST: Weihnachtsgrüße verursachen Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro

Bad Sülze (ots) - Am Montag, dem 26.12.2022 meldete sich gegen 22:00 Uhr ein 23-jähriger deutscher Hinweisgeber bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten und meldete einen nahen Verwandten als vermisst. Der seit 17:00 Uhr als vermisst geltende 63-jährige infantile Deutsche, befand sich nach ersten Erkenntnissen auf dem wenige hundert Meter langen Heimweg in Bad Sülze und kam dort nicht an. So wurde umgehend ein ...

