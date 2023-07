Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Amtzell / A96 Anschlussstelle Wangen-West

Am Freitagnachmittag gegen 17:35 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache bei der Anschlussstelle Wangen-West, in Fahrtrichtung München, zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw´s. Als ein 44-jähriger mit seinem Pkw auf die Autobahn auffahren wollte, kam er in der Auffahrt in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem 52-jährigen Fiatfahrer, der die A96 in Richtung Wangen verlassen wollte. Hierbei zog sich der Fiatfahrer schwere Verletzungen zu, wo hingegen der Unfallverursacher mit leichten Verletzungen davonkam. Beide Beteiligten wurden in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Während der Unfallaufnahme war die Anschlussstelle Wangen West voll gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell