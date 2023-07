Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Kriminalpolizei ermittelt nach tätlichem Angriff

Das Kriminalkommissariat Sigmaringen ermittelt nach einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr in der Laizer Straße ein 22-jähriger Mann nicht unerheblich verletzt wurde. Nach bisherigem Stand sei dieser von einem flüchtigen Bekannten auf der Straße unvermittelt mit einem scharfen Gegenstand angegriffen worden. Während der Tatverdächtige flüchtete und im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung bislang nicht angetroffen werden konnte, wurde der 22-Jährige nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Schwenningen / Glashütten L218

Pkw verliert Anhänger

Am Freitagnachmittag gegen 16:35 Uhr befuhr ein 20-jähriger Lenker eines Mercedes mit einem Kühlanhänger die L218 von Glashütte in Richtung Schwenningen. Als in einer Rechtskurve die Anhängekupplung brach, überquerte der Anhänger zuerst die Gegenfahrbahn, überfuhr einen Leitpfosten und blieb anschließend im Straßengraben liegen. Die im Anhänger befindlichen Getränke verteilten sich bei der Fahrt in den Straßengraben teilweise in diesem. Für die Bergung musste die L218 kurzzeitig voll gesperrt werden. Am Anhänger entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell