POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung durch Radfahrer

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 31.01.2023 kurz nach 17:00 Uhr befuhr ein 28-Jähriger aus Neustadt/W. mit seinem schwarzen Giant-Fahrrad die Ludwigstraße in 67433 Neustadt/W.. Hierbei fuhr der Radfahrer mehrmals in den Gegenverkehr, weshalb mindestens zwei Verkehrsteilnehmer mit ihren PKW abbremsen und ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Letztlich konnte der Fahrradfahrer durch eine Polizeistreife gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der Grund für dessen Fahrverhalten war schnell gefunden, da der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daher musste dieser in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Dessen Fahrrad wurde präventiv sichergestellt.

Die Polizei Neustadt/W. bittet nun Zeugen, insbesondere die bislang unbekannten beiden Verkehrsteilnehmer, welche durch den Vorfall gefährdet wurden, sich bei dieser unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

