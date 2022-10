POL-ST: Rheine, Einbruch in ein Schulnebengebäude

Steinfurt-Burgsteinfurt (ots) - Eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin aus Steinfurt ist am Montagvormittag (24.10.22) bei einem Unfall an der Bahnhofstraße schwer verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 11.15 Uhr auf dem Radweg in Richtung Goldstraße. Zeitgleich wollte eine 23-jährige Autofahrerin aus Horstmar, die mit einem schwarzen VW auf der Bahnhofstraße in Richtung ...

mehr