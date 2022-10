Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Aktionswochenende zur Kampagne "Riegel vor - Sicher ist sicherer"

Steinfurt (ots)

Zum diesjährigen Tag des Einbruchschutzes (30.10.) gibt es NRW-weit wieder Aktionen im Rahmen der Kampagne "Riegel vor - Sicher ist sicherer". Die Kreispolizei Steinfurt beteiligt sich mit einer Aktion am Freitag (28.10.) in Steinfurt-Burgsteinfurt daran. Die Beamten der Kriminalprävention sind Freitag in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr mit einem Infostand auf dem dortigen Wochenmarkt. Dort geben Sie Antworten auf die Fragen der Bürgerinnen und Bürger und allgemeine Tipps, wie sich Haus- und Wohnungseigentümer vor einem Einbruch schützen können. Zum Beispiel durch technische Sicherungsmaßnahmen an Türen und Fenstern. Es gibt aber auch Vorkehrungen, die kostenlos sind. Dazu gehört unter anderem ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis. So können Anwohner untereinander vereinbaren, gegenseitig auf die Wohnungen und Häuser zu achten. Sollte es verdächtige Beobachtungen geben, einfach die 110 anrufen. Weitere Informationen rund um das Thema "Einbruchschutz" gibt es auch auf der Homepage der Kreispolizei Steinfurt: https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/mit-der-herbstzeit-beginnt-die-einbruchszeit

