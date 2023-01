Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Falsch abgebogen endet mit Strafanzeige

Ein 34 Jahre alter Mann befuhr gestern (30.01.2023) gegen 11:30 Uhr die Sausenheimer Straße vom Kreisverkehr Stadtmitte kommend in Richtung Kirchheimer Straße. An der Kreuzung Sausenheimer Straße/Kirchheimer Straße bog er verbotenerweise, weil entgegen der Einbahnstraße, nach rechts in die Kirchheimer Straße ein. Die Polizeistreife, die sich hinter dem Autofahrer befand, konnte das Fahrzeug auf dem direkt angrenzenden Parkplatz kontrollieren. Dabei wurde festgestellt, dass auf der Rücksitzbank des Pkw zwei nicht angeschnallte Erwachsene saßen, die zudem jeweils ein Kleinkind auf dem Schoß sitzen hatten. Der Fahrer des Wagens war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Da keiner der Fahrzeuginsassen einen Führerschein besaß, mussten alle ihren weiteren Weg zu Fuß fortsetzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell