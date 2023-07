Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 09.07.23 aus dem Landkreis Ravensburg.

Isny (ots)

Betrunkene schlägern sich vor Einkaufsmarkt

Zwei betrunkene polnische Staatsangehörige gerieten am Samstag gegen 20.00 Uhr vor einem Einkaufsmarkt im Schwanenweg aneinander. Der 27jährige schlug und trat dabei so massiv auf seinen 43jährigen Kontrahenten ein, bis dieser blutend zu Boden ging. Erst dem beherzten Eingreifen eines Marktangestellten war es zu verdanken, dass der 27jährige von dem anderen abließ. Der 43jährige wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Gegen den Täter wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Isny

Segelflugzeug beim Start von Stahlseil getroffen

Am Samstag gegen 15.20 Uhr sollte ein Segelflugzeug mittels Winde gestartet werden. Dabei wurde im höheren Gras übersehen, dass ein anderes Stahlseil bereits über dem Windenstahlseil lag. Als die Winde auf Zug ging und das Windenseil sich spannte, wurde das darauf liegende Stahlseil gegen das Segelflugzeug geschleudert. Es durchschlug die Außenhaut und verletzte den 24jährigen Piloten am Oberschenkel. Dieser konnte aber den Start abbrechen und sicher landen. Nach ambulanter Behandlung konnte der Pilot das Krankenhaus wieder verlassen. An dem Segelflugzeug entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Die Ermittlungen in dieser Sache haben Beamte des Polizeipostens Friedrichshafen-Flughafen übernommen.

