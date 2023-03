Zollfahndungsamt Stuttgart

ZOLL-S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Zollfahndungsamts Stuttgart

Zollfahndung stellt Rekordmenge von 130 Kilogramm Amphetamin sicher

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

In den frühen Morgenstunden des 27. Februars 2023 kontrollierten Beamte der Bundespolizei eine aus der Schweiz einreisenden PKW am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. In der Jacke eines 31-jährigen deutschen Staatsangehörigen fanden die Beamten einen geladenen Revolver. In seiner Socke hatte der Mann ein weiteres Magazin mit mehreren Schuss Munition versteckt, welches jedoch nicht zur Schusswaffe passte. Zu alledem führte der Mann noch eine Kleinmenge Kokain bei sich. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die weiteren Ermittlungen vom Zollfahndungsamt Stuttgart übernommen.

Auf Anordnung des Amtsgerichts Lörrach wurde noch am selben Tag die Wohnung des Tatverdächtigen in Hamburg durchsucht. Die Zollfahnder fanden in einem zur Wohnung gehörenden Kellerraum, in zwei Kühlschränken, eine Rekordmenge von 130 Kilogramm Amphetamin und weitere Kleinmengen verschiedenster Betäubungsmittel auffinden. Im Schlafzimmer des Mannes fanden sie darüber hinaus eine Langwaffe. Alle Betäubungsmittel, die zwei Waffen und das Magazin mit der Munition wurden sichergestellt.

Der 31-jährige Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach dem Haftrichter des Amtsgerichts vorgeführt, welcher Untersuchungshaft anordnete. Die weiteren Ermittlungen des Zollfandungsamts Stuttgart dauern an.

Der Handelspreis der sichergestellten Betäubungsmittel beläuft sich nach vorsichtigen Schätzungen auf mindestens 250.000,00 Euro.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell