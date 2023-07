PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Überlingen (ots) - Fahrerin von E-Scooter stürzt in Gefälle Eine 56jährige Frau war am Samstagmorgen in der St-Ulrich-Straße mit ihrem E-Scooter unterwegs. In einem Gefälle kam sie zu Fall und verletzte sich im Gesicht und an den Armen. Eine Ersthelferin kümmerte sich um die verletzte Frau, die anschließend ins Krankenhaus kam. Die Ersthelferin, deren ...

