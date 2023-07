Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen/ Lkr. Tuttlingen) Betrunken Unfall gebaut (01.07.2023)

Immendingen (ots)

Ein 56-jähriger Mann hat am Samstagmorgen im Einmündungsbereich der Landesstraße 225 und der Bundesstraße 311 betrunken einen Unfall gebaut. Der Mann war gegen 9.30 Uhr mit einem Mitsubishi Outlander auf der L 225 Richtung Mauenheim herkommend unterwegs. An der Einmündung bog der Mitsubishi-Fahrer nach rechts in Richtung Tuttlingen ab und kollidierte dabei mit einer vorfahrtsberechtigten, aus Immendingen kommenden in Richtung Tuttlingen fahrenden, 61 Jahre alten Mercedes-Fahrerin. Die Frau verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Ein Rettungswagen brachte die Autofahrerin in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem 56-Jährigen Anzeichen auf Alkoholkonsum fest. Ein Test mit einem Ergebnis von über 1 Promille bestätigte den Verdacht, woraufhin der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. An den beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro. Der Mitsubishi-Fahrer muss sich in einem Strafverfahren wegen des unter Alkoholeinfluss gebauten Unfalls verantworten.

