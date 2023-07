Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Möhringen) Betrunkener 18-jähriger Motorradfahrer fährt auf Polizisten zu und flüchtet (01.07.2023)

Tuttlingen-Möhringen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 2.30 Uhr, ist es auf der Straße "Beim Leibertäle" zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen betrunkenen 18-jährigen Motorradfahrer gekommen, bei dem ein Polizist leicht verletzt worden ist. Ein aufmerksamer Zeuge teilte über Notruf der Polizei einen Motorradfahrer mit, der in auffälliger Fahrweise im Bereich der Donaueschinger Straße und der Dornierstraße entgegenkam und anschließend sehr schnell und in Schlangenlinien in Richtung Aesculap-Kreisverkehr davonfuhr. Bis zum Eintreffen der Streifen verfolgte der Zeuge den Motorradfahrer. Im Wohngebiet der Möhringer-Vorstadt versuchte eine Polizeistreife den Biker zu stoppen und zu kontrollieren. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr der Fahrer mit seiner Aprilia auf einen neben dem Streifenwagen auf der Fahrbahn stehenden Polizeibeamten zu. Dieser musste zur Seite springen und stürzte, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Seine Streifenpartnerin musste bei einem weiteren Fahrmanöver des Bikers ebenfalls auf die Seite treten, um eine Kollision zu vermeiden. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später traf eine weitere Streife den 18-Jährigen Motorradfahrer im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen in der Nähe seiner Wohnanschrift an. Im Rahmen der Kontrolle des jungen Mannes stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten an Ort und Stelle ein. Der 18-Jährige wird sich nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung, einer gefährlichen Körperverletzung und einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

