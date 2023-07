Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall im Kreisverkehr Weimarstraße und Ulrichstraße-Zeugen gesucht (02.07.2023)

Tuttlingen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 22.15 Uhr, ist es im Kreisverkehr der Weimarstraße und der Ulrichstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro entstanden ist und die Polizei Zeugen sucht. Ein 23-Jähriger war mit einem Mercedes AMG im Kreisverkehr unterwegs. Vermutlich beim Driften verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen auf der Weimarstraße geparkten Audi A4 eines 51-Jährigen. An diesem entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro und am Mercedes von ungefähr 5.000 Euro. Das Polizeirevier Tuttlingen bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell