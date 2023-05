Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (17.05.2023) gegen 09.15 Uhr in der Kirchstraße in Gärtringen ereignete. Eine 83 Jahre alte Audi-Lenkerin bog vom Seitenbachweg in die Kirchstraße ein, um weiter in Richtung Vorstadt zu fahren. Hier kam ihr ein noch unbekannter Pkw-Lenker entgegen, der sich mutmaßlich nicht an das Rechtsfahrgebot hielt. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte die 83-Jährige ihrerseits nach rechts und touchierte die angrenzende Kirchenmauer. Der Unbekannte fuhr unterdessen weiter. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07034 2539-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Gärtringen in Verbindung zu setzen.

