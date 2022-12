Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fußstreifen auf Weihnachtsmärkten in Bad Salzdetfurth, Lamspringe und Söhlde

Hildesheim (ots)

(ssch). Am zurückliegenden Wochenende fanden im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth mehrere Weihnachts- und Adventsmärkte statt. Nachdem es in den vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt nur eingeschränkt möglich war, kommen die Menschen nun in der Vorweihnachtszeit wieder gern zusammen. In dem Gedränge kommt es auch immer wieder zu Taschendiebstählen. Aus diesem Grund suchten auch Polizeibeamtinnen und -beamte des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth die Märkte auf. Die Präsenz wurde von vielen Besucherinnen und Besuchern positiv hervorgehoben. Gleichzeitig nutzten die Polizeibeamtinnen und -beamte die Gespräche, um zu Kriminalitätsphänomenen, wie z.B. Taschendiebstählen oder Einbruchdiebstählen in der dunklen Jahreszeit zu sensibilisieren.

Auch Weihnachtsfrau Emily Herbart, eigentlich Tombola-Losfee in Söhlde - freute sich über den Besuch der Polizei. Für ein gemeinsames Foto legte sie extra eine kurze Pause vom Losverkauf ein...

