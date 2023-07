Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Körperliche Auseinandersetzungen auf dem Waldfest an zwei Tagen hintereinander - Polizei bittet um Zeugenhinweise (01.-02.07.2023)

(Bräunlingen-Döggingen, Lkr. SBK) (ots)

Sowohl in der Nacht zum Samstag, als auch in der Nacht zum Sonntag ist es zu körperlichen Auseinandersetzungen auf dem Waldfest in Döggingen gekommen.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02.45 Uhr sind etwa 15-20 Personen in verbalen und körperlichen Streit geraten, wobei mehrere Personen Verletzungen erlitten. Eine Person stürzte bei der Auseinandersetzung einen nahegelegenen Abhang hinunter und kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

In der Nacht auf Sonntag, gegen 01.30 Uhr, ging ein zunächst unbekannter Mann drei Personen erst verbal und anschließend körperlich an. Hierbei soll der Unbekannte einen der Geschädigten mit einem Messer leicht verletzt haben. Danach entfernte sich der Angreifer vom Fest. Die Geschädigten erlitten mehrere Verletzungen, die anschließend in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten.

Das Polizeirevier Donaueschingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die nähere Hinweise zu den Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0771 83783-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell