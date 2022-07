Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ausgerutscht und gestürzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine 15-Jährige stürzte Mittwochabend gegen 18:30 Uhr mit ihrem Simson-Moped in Ringleben. Die junge Frau bog von der Schulstraße nach rechts in die Dorfstraße ab. Dabei geriet sie nach ersten Erkenntnissen zu weit in Richtung Fahrbahnmitte, rutschte auf einer Spur Getreide aus und stürzte. Die 15-Jährige verletzte sich leicht am Bein. An dem Kleinkraftrad entstand ein Schaden von ungefähr 200 Euro. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell