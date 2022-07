LPI-EF: Zeugenaufruf nach Unfall mit Fußgänger

Erfurt (ots) - Dienstagabend gegen 22:50 Uhr kontrollierten Beamte der Erfurter Polizei in der Magdeburger Allee einen E-Scooter-Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der 18-jährige Nutzer mit über 1,2 Promille deutlich alkoholisiert war. Zudem stand er unter Drogeneinfluss. In der Krämpfervorstadt geriet ebenfalls ein E-Scooter-Fahrer in den Fokus einer Streifenbesatzung. Der 20-Jährige wurde in der Leipziger ...

