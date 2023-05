Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am vergangenen Mittwoch (17.05.2023) zwischen 16.20 Uhr und 18.15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Pkw auf einem Parkplatz in der Derchinger Straße an. Anschließend entfernte er sich ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fahrzeugbesitzer stellte den Schaden fest und verständigte die Polizei.

Innenstadt - Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am gestrigen Donnerstag (18.05.2023) in der Hinter der Metzg. Ein 61-Jähriger parkte seinen Opel im Zeitraum von 00.00 Uhr bis 16.00 Uhr in der dortigen Tiefgarage. Als er zu seinem Auto zurückkehrte stellte er einen Kratzer an der Fahrertüre fest. Der bislang Unbekannte hinterließ lediglich einen unlesbaren Zettel.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

