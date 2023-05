POL Schwaben Nord: Körperverletzung bei Spaziergang

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Donnerstag (18.05.2023) entwendete ein 24-Jähriger ein Fahrrad am Helmut-Haller-Platz. Gegen 00.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann in der Dieselstraße. Gleich zu Beginn gab er zu, dass es sich nicht um sein Fahrrad handelte, mit dem er gerade unterwegs war. Nachdem er zuerst ein Fahrrad in der Donauwörther Straße "fand", es jedoch wieder parkte, weil es nicht ...

mehr