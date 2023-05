POL Schwaben Nord: XXXX - Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Universitätsviertel - Im Zeitraum von Montag (24.04.2023) bis Mittwoch (17.05.2023) beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Hauswände in der Lilienthal Straße mit Graffitis. Die neuesten Beschädigungen entstanden am 17.05.2023 in der Zeit von 02.00 Uhr bis 08.00 Uhr. Göggingen - Im Zeitraum von Dienstag (16.05.2023), 18.00 Uhr bis Mittwoch, 07.00 Uhr beschmierten ein oder ...

mehr