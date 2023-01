POL-STH: Verkehrsunfallflucht in Auhagen

Nienburg (ots) - (Thi) Am 17.01.2023 ereigneten sich am Falkenweg in Hagenburg zwischen 13:15 und 20:55 Uhr zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser. Durch die Einbrüche entstand jeweils Sachschaden an den Häusern. Aus einem der beiden Häuser wurde Schmuck im Wert von ca. 5000 Euro entwendet. Die Nähe der beiden betroffenen Häuser, die Tatzeiten und die Vorgehensweisen sprechen für einen Tatzusammenhang. Die Polizei ...

mehr