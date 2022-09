LPI-G: Unbekannte drangen in Keller ein

Greiz (ots) - Seelingstädt: In der Zeit vom 16.09. zum 17.09.2022 drangen bislang unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Braunichswalder Weg ein. Hier entwendeten sie Spirituosen und eine Pfanne. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

mehr