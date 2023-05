Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: XXXX - In Garten randaliert

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am vergangenen Mittwoch (17.05.2023) gegen 14.00 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in einen Garten in der Pferseer Straße ein und randalierte dort. Anschließend flüchtete er in stadteinwärtige Richtung.

Ein Anwohner bemerkte den Vorfall und verständigte die Polizei. Der bislang unbekannte Täter konnte im Umfeld nicht mehr festgestellt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, 175cm groß, 45 Jahre, Brille, 3-Tage-Bart

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell