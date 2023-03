Polizeidirektion Hannover

POL-H: Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt von Hannover sind für kommenden Freitag aufgrund von zwei Demonstrationen zu erwarten

Hannover (ots)

Für den kommenden Freitag, 03.03.2023, sind bei der Versammlungsbehörde zwei Demonstrationen für die Innenstadt von Hannover angemeldet worden. Bei beiden Versammlungen rechnen die Anmeldenden mit Teilnehmenden jeweils im vierstelligen Bereich. Da der öffentliche Personennahverkehr an diesem Tag vom Warnstreik betroffen sein wird, ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Auf nicht zwingend notwendige Autofahrten sollte in der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:30 Uhr in der Innenstadt verzichtet werden.

Zunächst wird eine Aktion der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft eine sich fortbewegende Versammlung mit Teilnehmenden im niedrigen vierstelligen Bereich durchführen. Ab 09:45 Uhr versammeln sich die Teilnehmenden in der "Theodor-Krüger-Straße" in Richtung Goseriedeplatz, wo die Versammlung mit der Demonstration "Fridays For Future" gegen 11:00 Uhr zusammenkommen wird. Nun führt ab 11:00 Uhr die Organisation "Fridays for Future" ihre sich fortbewegende Versammlung mit zu erwartenden Teilnehmenden im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich vom Goseriedeplatz, durch die Calenberger Neustadt bis nach Linden-Mitte zum Küchengartenplatz durch. Dort ist voraussichtlich eine 90-minütige Abschlusskundgebung geplant.

Durch den Warnstreik des öffentlichen Dienstes wird der öffentliche Personennahverkehr betroffen sein und nicht, oder nur eingeschränkt, zur Verfügung stehen. Die Polizeidirektion Hannover rät Personen den Innenstadtbereich weiträumig zu umfahren und mit Kraftfahrzeugen zu meiden, da mit weiträumigen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen ist. Nicht zwingende Autofahrten sollten an diesem Tag vermieden werden. /bo, ram

