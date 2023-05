Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Gemeinsam gegen Betrüger: Polizei Siegen-Wittgenstein und Sparkasse Siegen entwickeln Warnhinweise für SB-Geräte und Filialen - #polsiwi

Siegen (ots)

"Mama, ich habe etwas ganz Schlimmes getan, ich hatte einen Unfall und derjenige ist gestorben!" Nicht selten beginnen Schock- und Betrugsanrufe mit diesem Schema. Vermeintliche Familienangehörige gaukeln vor, dass sie eine Kaution zahlen müssen, um wieder auf freien Fuß zu kommen. Leider sind die Betrüger immer wieder erfolgreich, weil überwiegend ältere Bürgerinnen und Bürger hohe Summen Bargeld oder andere Wertgegenstände übergeben. Ist das Geld einmal ausgehändigt, haben die Ermittlungsbehörden so gut wie keine Chance mehr.

Um diese Betrügereien in Zukunft zu bekämpfen, haben die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein und die Sparkasse Siegen ein besonderes Projekt entwickelt.

"Die Kooperation mit der Sparkasse Siegen ist ein wichtiges Zeichen. Die Banken spielen eine ganz besondere Rolle in Betrugsfällen, da es den Tätern meist um Geld oder andere Vermögenswerte ihrer Opfer geht. Durch das neue Projekt wollen wir es den Tätern so schwer wie möglich machen", sagt Landrat und Leiter der Kreispolizeibehörde Andreas Müller.

Auf allen SB-Geräten (Geldautomat, Kontoauszugsdrucker, SB-Terminals) und Filialbildschirmen der Sparkasse Siegen erscheint ab sofort ein grafischer Warnhinweis: Achtung! Vorsicht bei Betrugsversuchen! Übergeben und überweisen Sie kein Geld an Unbekannte! Rufen Sie im Zweifel unter der 110 die Polizei!"

"Wir sind glücklich, dass wir dank der Zusammenarbeit mit der Sparkasse nun neue Möglichkeiten im Rahmen unserer Präventionsarbeit haben. Wir hoffen, dass wir mit unseren Botschaften viele Menschen erreichen", sagt Susanne Otto, Kriminalhauptkommissarin und Leiterin des Kriminalkommissariats Prävention/Opferschutz.

Neben den klassischen Schockanrufen gibt es jedoch noch zahlreiche, weitere Betrugsmaschen. So nutzen die Täter beispielsweise auch Messenger, um ihre Gegenüber erst zu verunsichern und dann Geldforderungen zu stellen. In einigen Fällen in Siegen-Wittgenstein war diese Masche schon erfolgreich.

"Man kann gar nicht genug vor den schlimmen Machenschaften der Betrüger warnen. Zum Schutz unserer Kundinnen und Kunden möchten wir gern zusammen mit der Polizei alle Maßnahmen ergreifen, die hierbei hilfreich sein können", betont Tillmann Reusch, Vorstandsmitglied der Sparkasse Siegen.

Die gemeinsame Präventionsarbeit von Polizei und Sparkasse soll in der Zukunft weiter intensiviert werden. So ist für den 31. Mai 2023 ein Webinar geplant. Dieses Angebot richtet sich aber nicht nur an ältere Menschen.

"Wir wollen möglichst viele Menschen aus unserem Kreis über die gängigen Betrugsmaschen informieren und Tipps geben, wie sich jeder am besten schützen kann. Dieses Angebot richtet sich nicht nur an ältere Menschen, sondern gerade auch an Angehörige wie zum Beispiel Kinder oder Enkelkinder", so Susanne Otto von der Polizei Siegen-Wittgenstein.

Bei dem Webinar können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger aus unserem Kreis über alles rund um das Thema Betrug informieren. Experten der Kreispolizeibehörde werden Rede und Antwort stehen, um Tätern künftig noch weniger Chancen auf Erfolg zu bieten.

"Das Thema Prävention wird für uns als Kreispolizeibehörde immer wichtiger. Wir haben schon mit einigen Aktionen wie zum Beispiel einem Live-Kunstprojekt auf Betrüger aufmerksam gemacht. Ich bin glücklich, dass wir die Reichweite unserer Botschaften nun gemeinsam mit der Sparkasse ausbauen können", sagt der Abteilungsleiter der Polizei, Bernd Scholz.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell