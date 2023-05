Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach versuchtem Raub - Polizei nimmt 37-Jährigen vorläufig fest #polsiwi

Siegen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (10.05.2023) ist es gegen 06:00 Uhr zu einem versuchten Raub in einem Hotel an der Koblenzer Straße in Siegen gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach brach ein 37-Jähriger einen Schlüsseltresor an dem Hotel auf und erlangte dadurch einen elektronischen Schlüssel (Dongel) für eine der Eingangstüren. Über diese betrat er anschließend das Hotel. Im Bereich der Rezeption entwendete der Mann einen Tresorschlüssel. Mit diesem begab er sich in den Tresorraum. Er öffnete dort den Tresor mit dem zuvor erlangten Originalschlüssel und entnahm Bargeld. Ein auf aufmerksamer Hotelmitarbeiter bemerkte jedoch den Eindringling und sprach diesen an. Daraufhin zückte der 37-Jährige ein Messer und versuchte zu fliehen. Der Mitarbeiter versperrte kurzerhand die Tür und alarmierte die Polizei. Die umgehend eintreffenden Beamten konnten den bereits eingesperrten Räuber vorläufig festnehmen. Neben dem Tresorschlüssel konnten Bargeld, Geldkarten und der entwendete Dongel bei ihm aufgefunden werden. Das Messer befand sich ebenfalls in dem Raum und wurde sichergestellt. Die Beamten brachten den Mann zur Polizeiwache nach Siegen. Das Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen umgehend übernommen. Der 37-Jährige wurde noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Der Mann wurde daraufhin in eine JVA verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell