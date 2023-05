Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ladendieb landete in Gewahrsam #polsiwi

Siegen (ots)

Am Montag (08.05.2023) ist es zur Mittagszeit zu einem versuchten Ladendiebstahl in einem Kaufhaus in der Kölner Straße in Siegen gekommen. Ersten Erkenntnissen nach versuchte ein 23-Jähriger Parfum zu entwenden. Als er bemerkte, dass er dabei von einer aufmerksamen Mitarbeiterin beobachtet wurde, schmiss er die Beute weg und versuchte zu flüchten. Ein weiterer hinzugerufener Mitarbeiter hinderte den jungen Mann an der Flucht. Dabei wurde der 25-Jährige leicht verletzt. Bei Eintreffen der alarmierten Beamten beruhigte sich der Dieb zunächst. Dies änderte sich jedoch schnell wieder. Während der Sachverhaltsaufnahme spuckte er einem Beamten vor die Füße. Außerdem beleidigte er die Beamten fortlaufend. Die Polizisten nahmen den 23-Jährigen daraufhin in Gewahrsam. Auf dem Weg zum Streifenwagen leistete er Widerstand. Bei einer Durchsuchung fanden die Be-amten Betäubungsmittel bei dem jungen Mann. Die Polizisten brachten ihn zur Polizeiwache nach Siegen. Ihn erwarten nun zahlreiche Strafanzeigen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits übernommen.

