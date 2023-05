POL-SI: Mehrere Angriffe gegen Polizeibeamte - #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots) - Am Mittwochnachmittag (03.05.2023) ist es zu einem Ladendiebstahl in einem Elektronikfachmarkt in der Poststraße in Weidenau gekommen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter beobachtete den 44-Jährigen dabei, wie er drei Iphone 12 Mini in seine Tasche legte und den Laden verließ, ohne diese zu bezahlen. Nach einem kurzen Fluchtversuch schnappte der ...

