Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Aufmerksamer Mitarbeiter stellte 44-Jährigen Ladendieb #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Am Mittwochnachmittag (03.05.2023) ist es zu einem Ladendiebstahl in einem Elektronikfachmarkt in der Poststraße in Weidenau gekommen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter beobachtete den 44-Jährigen dabei, wie er drei Iphone 12 Mini in seine Tasche legte und den Laden verließ, ohne diese zu bezahlen.

Nach einem kurzen Fluchtversuch schnappte der Mitarbeiter den Mann und alarmierte die Polizei. Die kurz darauf eintreffenden Beamten durchsuchten den Mann. Dabei fanden sie die Handys mit einem Gesamtwert von rund 2000 Euro.

Da der Dieb über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt leistete er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung. Im Anschluss durfte er die Örtlichkeit verlassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell